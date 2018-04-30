Соревнования знатоков коми языка прошли в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 30.04.2018

Во Дворце культуры "Арктика" прошли соревнования знатоков коми языка "Родное слово". В нем участвовало всего 7 семей.

В конкурс вошли нескольких заданий с использованием коми языка. Участники рассказали о семье, делились секретами народных традиций, отгадывали загадки, а каждый этап был отделен от последующего выступлениями детских коллективов.

Одно из конкурсных испытаний – назвать, что входит в зимний коми наряд. Национальную одежду оленеводов модернизировали каждый на свой лад.

Оказалось, что поверх малицы надевалась рубаха. Это защищало внутренний мех от грязи, утепляло и служило украшением. Нарядные рубахи изготавливались из парчи, бархата и шелка. Для повседневной работы рубашки шили из дешевых, но прочных тканей. Сверху повседневной малицы до сих пор надевают  хлопчатобумажный или сатиновый чехол ("кышан"). Об этом рассказала завотделом коми культуры Этноцентра О. Коцюбанская.

На турнире участники не только делились своими знаниями, но и получали новую информацию для себя. Турнир покорил теплой атмосферой, гармоничным соседствованием нескольких поколений. Мудрыми подсказками помогала участникам почетный гость  Д. Артеева. Она была очень удивлена тем, что молодые семьи, владеющие коми языком, есть, и они бережно хранят свои традиции. Это значит, что ген коми за многие годы не утрачен.

Призы и дипломы участников от Этнокультурного центра НАО получили семьи Потемкинских, Горбонос и Сумароковых.

Галимовым досталось третье место, Каневым – второе, а победителями стали Закутаускас – многодетная семья, в которой глава семейства литовец, а мама ненка. Победители признались, что участвовать в турнире им понравилось, а в национальной одежде даже по-другому себя чувствовали.





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