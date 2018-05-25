Педагогов из Москвы и Петербурга привлекут к дистанционному обучению школьников НАО

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 25.05.2018

На десятом Молодежном форуме Северо-Западного ФО "Ладога-2018" глава округа А. Цыбульский рассказал, что попробует повысить уровень образования в НАО путем привлечения столичных педагогов для обучения ненецких школьников. Он хочет задействовать в процессе дистанционного обучения Москву и Санкт-Петербург. Это даст возможность привлечь по разным направлениям учителей для внеклассного образования.

В этом году в НАО началась реализация нового проекта "Цифровое кольцо НАО", заключающегося в создании  информационно-образовательной среды, единой для всех. С ее помощью сельские школы по видеоконференцсвязи могут общаться друг с другом и в режиме онлайн учиться, выполнять задания, проходить аттестацию. Один из первых таких уроков истории  уже состоялся 2 апреля. В нем приняли участие ученики школы с. Ома.

В больших по меркам НАО муниципалитетах установят оборудование, которое обеспечит видеоконференцсвязь. Таких точек будет 20. Стоимость проекта - 10 млн руб. Год уйдет на то, чтобы запустить проект, отработать его, устранить недочеты, а через 2 года можно  приступать с следующей стадии развития.

Напомним, что форум "Ладога" проходит 21-26 мая в пансионате "Восток-6". В его работе принимают участие  около 1 тыс. молодых лидеров из 30 российских регионов. В состав делегации Ненецкого округа вошли всего 12 человек - студентов и работающей молодежи Нарьян-Мара, п. Искателей, п. Харута, п. Усть-Кара, с. Оксино. Все они прошли отбор по федеральной информсистеме "Молодежь". 

Глава НАО А. Цыбульский с коллегами из других республик и областей осмотрел выставки, пообщался с активистами, принял участие в образовательной программе, обсудил с молодежью СЗФО кейсы по развитию молодежной политики.





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