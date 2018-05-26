Сбербанк займется образованием карельских предпринимателей

Республика Карелия >> Образование >> 26.05.2018

На Петербургском экономическом форуме Г. Греф, руководитель Сбербанка, и глава Карелии А. Парфенчиков подписали соглашением о сотрудничестве. Республика теперь сможет активнее использовать информпрограммы Сбербанка для обучения бизнесменов.

Взаимодействие в области поддержки МСБ продолжится не только в кредитовании, но и в информационно-разъяснительной работе, в обучении. Согласно договору, площадки банка будут использоваться для обучения  бизнесменов Карелии, что очень важно, поскольку многие проблемы не в вопросе финансирования и кредитования, а в недостатке образования и компетенций.

Также республиканское правительство подписало договор с ВТБ. Как и в случае со Сбербанком, стороны намерены совместно искать варианты финансирования инвестпроектов Карелии по туризму, торговле, ЛПК, сельскому хозяйству, электроэнергетике, развивать информационное поле взаимодействия.

Банк будет развивать на территории Карелии формат обслуживания онлайн, сотрудничать с властями в стремлении перевести все госуслуги в электронный вид. Стороны договорились поддерживать МСБ, взаимодействовать в программе жилстроительства, в области повышения доступности ипотек, в благоустройстве населенных пунктов, реформировании ЖКХ, реконструкции, капремонте объектов недвижимости.

По мнению Г. Грефа, соглашение - стратегический документ, от быстрой реализации которого зависит процветание многих важных направлений экономики Карелии. Он затрагивает интересы жителей и сотрудников предприятий региона. У документа хорошие перспективы, и он может оказаться стимулом для роста благосостояния региона. Банку сотрудничество принесет новых клиентов, расширит географию деятельности, а значит, и станет источником дохода.





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