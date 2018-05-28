Пенсионеры Нарьян-Мара обучаются пользованию гаджетами

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 28.05.2018

Совместный проект отделения Союза пенсионеров России в НАО и Ненецкого информационно-аналитического центра - заняться образованием пенсионеров и поспособствовать их продвинутости в использовании современных устройств.

Первое занятие проект "Смартфон" уже состоялось, и далее такие уроки цифровой грамотности планируют проводить по одному разу в неделю. Этот проект не первый. В 2009-2010 гг., когда люди только начинали пользоваться кнопочными мобильными телефонами, всех желающих приглашали на курсы по их изучению. Об этом рассказала председатель отделения Союза Р. Костина, которая стала идейным вдохновителем проекта. Сейчас необходимость в  изучении работы со смартфонами возникла снова, и на курсы приглашают всех пенсионеров.

Помощь в осуществлении проекта оказал директор Ненецкого информационно-аналитического центра П. Окладников. Он рассказал, что все началось с образовательных семинаров для пенсионеров по работе со смартфонами, порталом Госуслуг и интернетом в целом. Целью нового проекта было адаптирование людей преклонного возраста к мобильной сфере и высоким технологиям. Обучение им дается непросто, поэтому нужен особый подход к предоставлению информации. Так как пенсионеры не обладают той информацией, которую знает каждый ребенок, пришлось начинать с основ. Пенсионеров учили добавлять в записную книжку смартфона новые контакты, набирать смс, но главное - им на первом же занятии объяснили, что гаджетов не нужно бояться и отказываться от их использование после первых же неудач.

Курс состоит из 6–8 таких занятий. Уроки проводятся по 1 часу 20 минут. Первые посетители остались довольны полученными знаниями и планируют пройти полный курс, тем более что он бесплатный. 





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