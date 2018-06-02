В Архангельске отметили День российского движения школьников

Архангельская область >> Образование >> 02.06.2018

Акция под названием "В лето с Российским движением школьников" собрала в Архангельске ребята из столицы Поморья, Новодвинска, Северодвинска, Приморского района. Они наглядно продемонстрировали направления работы организации. В торжественной обстановке 7 учебным заведениям, присоединившимся к РДШ, вручили флаги.

В Архангельской области отделение Российского движения школьников было создано в 2016 г. Первый его проект объединил учебные заведения Мирного, Архангельска, Коряжмы, Северодвинска, Верхнетоемского, Пинежского, Холмогорского, Приморского районов.

Вчера ряды РДШ пополнили 7 новичков. Их представителей познакомили  в интерактивной форме с направлениями работы организации. Для ребят организовали мастер-классы от Кенозерского национального парка, сотрудников МЧС, студенческого пожарно-спасательного отряда "Помор - Спас", Россоюзспаса. Ребята приняли участие в разборке/сборке автомата Калашникова, побывали журналистами, познакомились с историей детских объединений. 

Сегодня 24 учебных заведения региона вступили в ряды Российского движения школьников, что дало возможность ребятам, педагогам рассказать о своих проектах, интересах, идеях. В регионе заинтересованы в развитии организации, поэтому у отделения РДШ  в следующем сезоне появится свой дом - Дворец детского и юношеского творчества. Об этом рассказал замминистра образования Поморья Ю. Гнедышев.

Участники Российского движения школьников смогут получить площадку, на которой можно собраться для обсуждения интересующих вопросов, делиться идеями, воплощать задумманое в жизнь, строить планы на будущее. Это отличная возможность для участников движения из разных городов завести новых друзей по интересам и расширить географию путешествий.

 





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