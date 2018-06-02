После реконструкции в Архангельске открылся учебный центр "Патриот"

После обновления центр посетил губернатор Поморья И. Орлов. Сотрудники центра патриотического воспитания провели для него экскурсию, показали обновления и его возможности.



В "Патриоте" теперь есть тир, спортивный зал, оружейная комната, настоящая казарма, где можно познакомиться с армейским бытом. Масштабный ремонт был проведен на средства регионального бюджета.



Спортивный комплекс занимает 300 кв. м. Помещение просторное, с высоким потолком, отдельным входом. Здесь ребята занимаются разными видами борьбы, пробуют силы на скалодроме.



Создание центра поможет решить проблему нехватки в городе спортзалов для военно-спортивных игр, занятий по военно-прикладным видам спорта.



Заинтересованность ребят в учебном центре увеличится, так как появилась возможность пользоваться оборудованием для парашютной и десантной подготовки.



И. Орлов отметил, что центр стал интересней. Особенно он отметил оборудование для финалов военно-спортивных соревнований, которое теперь есть в обновленном спортзале.



В центре также побывала С. Власова - участница предварительного голосования партии "Единая Россия". Она показала ребятам, как правильно складывать парашют.



Напомним, что "Патриот" появился в бывшем Доме офицеров. Сейчас здесь занимаются воспитанием юнармейцев, курсантов военно-патриотических клубов. Каникулы для "Патриота" - не время для простоя. Здесь все равно проходят занятия ребят из различных учебных заведений.



В центре заработал пресс-центр, где желающих обучают основе журналистики. Также на базе центра вскоре откроют детскую площадку, где будут заниматься по программам допобразования (на эти цели выделен отельный зал).



По прогнозам, в этом году центр "Патриот" посетят около 5 тыс. армейцев.