Летняя творческая школа "Дети севера – 2018" открылась в Нарьян-Маре

Финансируют проект участники Харьягинского СРП.



Школа открылась на базе Детской школы искусств НАО. Участниками проекта стали 30 детей 8-16 лет, лауреаты, дипломанты многих престижных конкурсов. 2 недели они будут активно отдыхать и углубленно изучать художественные выставки, участвовать в конкурсах, творческих мастерских, музыкальных гостиных, концертах, мастер-классах.



Первые совместные проекты Детской школы искусств и Харьягинского СРП реализованы в 2017 г. Тогда было куплено музыкальное оборудование и инструменты, а учеников отправили на конкурс "Серебряный камертон" в Петербург, где многие стали лауреатами.



Учеников летней школы разделили на художественное направление и народное. Первую группу будет вести С. Варфоломеева, член Союза художников, мультипликатор, создатель образов героев мультфильмов "Иван царевич и Серый Волк", "Барбоскины". Музыкантами будут заниматься преподаватели Нижегородской консерватории М. Неманова и С. Озеров.



Проект по мнению организаторов, помогает инвестировать в культурное общество региона. Даже если дети не станут в будущем профессионалами, они приобщатся к искусству, обогатят свой духовный мир и помогут это сделать окружающим.



Обучение завершится 16 июня, после чего состоится торжество по случаю награждения сертификатами, а также художественная выставка и концерт "Траектория таланта".



Директор Детской школы искусств И. Пудовкина выразила благодарность оператору СРП, компании "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга", ее партнерам, которые помогли реализовать творческую инициативу.



Проведение творческой школы - часть социальной программы компании, которая всегда поддерживала образование одаренных детей. В будущем сотрудничество сторон продолжится.