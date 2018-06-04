Летняя творческая школа "Дети севера – 2018" открылась в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 04.06.2018

Финансируют проект участники Харьягинского СРП.

Школа открылась на базе Детской школы искусств НАО. Участниками проекта стали 30 детей 8-16 лет, лауреаты, дипломанты многих престижных конкурсов. 2 недели они будут  активно отдыхать и углубленно изучать художественные выставки, участвовать в конкурсах, творческих мастерских, музыкальных гостиных, концертах, мастер-классах.

Первые совместные проекты Детской школы искусств и  Харьягинского СРП реализованы в 2017 г. Тогда  было куплено музыкальное оборудование и инструменты, а учеников отправили на конкурс "Серебряный камертон" в Петербург, где многие стали лауреатами.

Учеников летней школы разделили на художественное направление и народное. Первую группу будет вести С. Варфоломеева, член Союза художников, мультипликатор, создатель образов героев мультфильмов "Иван царевич и Серый Волк", "Барбоскины". Музыкантами будут заниматься преподаватели Нижегородской  консерватории М. Неманова и С. Озеров.

Проект по мнению организаторов, помогает инвестировать в культурное общество региона. Даже если дети не станут в будущем профессионалами, они приобщатся к искусству, обогатят свой духовный мир и помогут это сделать окружающим.

Обучение завершится 16 июня, после чего состоится торжество по случаю награждения сертификатами, а также художественная выставка и концерт "Траектория таланта".

Директор Детской школы искусств И. Пудовкина выразила благодарность оператору СРП, компании "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга", ее партнерам, которые помогли реализовать творческую инициативу.

Проведение творческой школы  - часть социальной программы компании, которая всегда поддерживала образование одаренных детей. В будущем сотрудничество сторон продолжится. 





Рекомендуем по теме:

Экспозиции "Акварель ХХ век" открылась в Архангельске

Первая школа ведущих открылась в Сыктывкаре

А. Цыбульский выразил благодарность Харьягинскому СПР за поддержку окружных соцпроектов

15,8 млн руб. выделили в НАО на содержание детских пришкольных лагерей

Женсоветы Архангельской области обсудят вопрос сохранения молодежи в регионе

Экспозиция "Художественное кружевоплетение и образование" откроется сегодня в Вологде


Что такое кредитное плечо

60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову

Воркутинский драмтеатр представит в Сыктывкаре 5 спектаклей

Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму

Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино

Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону

Гастроли "Сатирикона" пройдут на сцене Музыкального театра Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета