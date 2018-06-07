Командные соревнования по программированию в робототехнике Arctic Robotino прошли в Архангельске

Мастер-класс провел мастер кафедры автоматики и управления техсистемами Д. Вяткин. Его занятие проводилось в рамках отбора к WorldSkills на базе САФУ.



После лекции участники сразу перешли к практике. Им показали автоматизированную ленту, поразившую сортировкой и перекидыванием шашки с помощью множества механизмов. Студентам дали шанс почувствовать себя настоящими хакерами - они подключались к системе роботов Arctic Robotino, чтобы погонять их по боевой арене, и это объяснимо, так как вся молодежь сейчас увлечена компьютерными играми.



Еще в одной лаборатории они наблюдали разработки студентов САФУ - робота-паука, гравировочную машину, маленький вездеход, 3D-принтер.



Д. Вяткин рассказал, что после того как вуз стал осуществлять подобные мероприятия, молодежь стала больше интересоваться данной сферой. На статистику поступления в университет это тоже оказало положительное воздействие. Все роботы, которые ребята увидели на мастер-классе, используются в обучающем процессе вуза. Ребята понимают, что быть студентам и ходить на занятия – это не так скучно, как они думали, а занятия могут быть увлекательным и и захватывающими.



Вяткин уверен, что развитие автоматизации неизбежно. К нему уже давно пришли в развитых странах, и Россия пока в этом направлении отстает. В будущем именно автоматизация исключит риски, связанные с человеческим фактором, повысит безопасность производства. Но есть в этом и свой минус, чем больше роботизация и автоматизация процессов, тем меньше требуется труд человек, а это ведет к увеличению безработицы. Как и в любой проблемной ситуации у любого процесса есть обратная сторона, и этот случай не исключение, в любом случае человеку отводится роль контролера и наблюдателя.