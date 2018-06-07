Командные соревнования по программированию в робототехнике Arctic Robotino прошли в Архангельске
Мастер-класс провел мастер кафедры автоматики и управления техсистемами Д. Вяткин. Его занятие проводилось в рамках отбора к WorldSkills на базе САФУ.
После лекции участники сразу перешли к практике. Им показали автоматизированную ленту, поразившую сортировкой и перекидыванием шашки с помощью множества механизмов. Студентам дали шанс почувствовать себя настоящими хакерами - они подключались к системе роботов Arctic Robotino, чтобы погонять их по боевой арене, и это объяснимо, так как вся молодежь сейчас увлечена компьютерными играми.
Еще в одной лаборатории они наблюдали разработки студентов САФУ - робота-паука, гравировочную машину, маленький вездеход, 3D-принтер.
Д. Вяткин рассказал, что после того как вуз стал осуществлять подобные мероприятия, молодежь стала больше интересоваться данной сферой. На статистику поступления в университет это тоже оказало положительное воздействие. Все роботы, которые ребята увидели на мастер-классе, используются в обучающем процессе вуза. Ребята понимают, что быть студентам и ходить на занятия – это не так скучно, как они думали, а занятия могут быть увлекательным и и захватывающими.
Вяткин уверен, что развитие автоматизации неизбежно. К нему уже давно пришли в развитых странах, и Россия пока в этом направлении отстает. В будущем именно автоматизация исключит риски, связанные с человеческим фактором, повысит безопасность производства. Но есть в этом и свой минус, чем больше роботизация и автоматизация процессов, тем меньше требуется труд человек, а это ведет к увеличению безработицы. Как и в любой проблемной ситуации у любого процесса есть обратная сторона, и этот случай не исключение, в любом случае человеку отводится роль контролера и наблюдателя.
Рекомендуем по теме:
60 лет назад в Мурманске открыли памятник Герою Советского Союза А. Бредову
Вредные вещества в печени северных оленей превышают норму
Как перестать проигрывать и начать выигрывать в онлайн казино
В Вологодской области появится производство по переработке иван-чая
Гастроли "Сатирикона" пройдут на сцене Музыкального театра Карелии
Власти Карелии намерены расширить Арктическую зону
В Петрозаводске к 100-летнему юбилею органов безопасности Карелии открыли памятник