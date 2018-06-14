В Тотьме откроют центр интерактивной палеонтологии "Сухонские ящеры"

Фонд развития Тотемского района "Соль Земли" получит Президентский грант в размере 500 тыс. руб. на реализацию масштабного палеонтологического проекта, подразумевающего создание на базе краеведческого музея центра интерактивной палеонтологии.



По плану центр должен открыться до конца сентября 2019 г.



Тотьма никогда не позиционировалась как имеющий отношение к палеоистории город. Обычно Тотьма ассоциируется с мореходством и солеварением. Но у него интересная с геоморфологической и геологической точки зрения долина р. Сухоны с останками ископаемых животных, которые заслуживают широкого внимания. Об этом рассказал директор Тотемского музейного объединения А. Новоселов.



Сейчас палеонтологи выделили 15 видов ящеров, обитавших когда-то в сухонской долине (сухогоргон, сухонопус, слудика, нюксенития, суминия). Благодаря реализации проекта у города появится новый мини-бренд и точка привлечения туристов.



"Сухонские ящеры" станут площадкой научно-исследовательского пространства, которое посвящено ископаемым животным пермского периода. Именно их останки находят в окрестностях Тотьмы и долине р. Сухона.



Центр будет иметь два зала научно-образовательный и экспозиционный. В первом планируется представить 20 фигур ископаемых животных в их натуральную величину, муляжи палеозойской флоры, световые и аудиоэффекты. В научно-образовательном зале посетители могут принять участие в игровых программах, конкурсах. Также в рамках проекта создадут неформальный путеводитель "Сухонские ящеры, или опусы о сухонопусах". Итогом проделанной работы центра станет сухонско-старототемские экспедиции, в которых подростки применят полученные знания на практике.



Фигуры ящеров для музея уже взялся сделать для тотьмичей палеонтологический музей Вятки.