В НАО начали обучать на специалистов по нефтепереработке

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 16.06.2018

Абитуриентом понадобится 3 года 9 месяцев на обучение по специальности техник-технолог с  профессией "товарный оператор".

Администрация округа сообщила, что Ненецкое профессиональное училище будет обучать студентов работе на нефтепромыслах и газопромыслах, но если ранее выпускник получал только рабочую профессию, то с этого года на бюджет готовы принять 25 человек.  Первые 2 курса студенты будут обучаться в училище, с третьего года будут практиковаться на месторождениях, так как только на практике можно получить бесценный опыт, который потом будет необходим в работе. На серьезные месторождения новичков на работу предпочитают не брать, поскольку заниматься их обучением некогда. 

Лаборатории и кабинеты оборудованы. Студентам предстоит пройти многочасовую практику на выезде в полевых условиях. Вся производственная практика в нефтяных компаниях начнется только с 18 лет, поскольку по закону до этого возраста на буровых находиться и тем более работать нельзя.

Напомним, что газодобывающая и нефтедобывающая отрасли НАО нуждаются в притоке специалистов. Именно поэтому было принято решение обучать таких за государственный счет. Сейчас технологии движутся вперед настолько быстро, что обучающий процесс за ними не успевает. Пока студента учат чему-то одному, оно становится устаревшим и неактуальным, требуя обновления. В НПУ постараются не отставать от требований времени и постоянно обновлять учебную программу.

Оборудование для подготовки специалистов закуплено при поддержке недропользователей по соглашению "РУСВЬЕТПЕТРО" и администрацией НАО.

Прием документов на бюджет начнется 18 июня и продлится до 14 августа. Результаты будут известны 16 августа на основании конкурса аттестатов.





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