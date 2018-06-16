В НАО начали обучать на специалистов по нефтепереработке

Абитуриентом понадобится 3 года 9 месяцев на обучение по специальности техник-технолог с профессией "товарный оператор".



Администрация округа сообщила, что Ненецкое профессиональное училище будет обучать студентов работе на нефтепромыслах и газопромыслах, но если ранее выпускник получал только рабочую профессию, то с этого года на бюджет готовы принять 25 человек. Первые 2 курса студенты будут обучаться в училище, с третьего года будут практиковаться на месторождениях, так как только на практике можно получить бесценный опыт, который потом будет необходим в работе. На серьезные месторождения новичков на работу предпочитают не брать, поскольку заниматься их обучением некогда.



Лаборатории и кабинеты оборудованы. Студентам предстоит пройти многочасовую практику на выезде в полевых условиях. Вся производственная практика в нефтяных компаниях начнется только с 18 лет, поскольку по закону до этого возраста на буровых находиться и тем более работать нельзя.



Напомним, что газодобывающая и нефтедобывающая отрасли НАО нуждаются в притоке специалистов. Именно поэтому было принято решение обучать таких за государственный счет. Сейчас технологии движутся вперед настолько быстро, что обучающий процесс за ними не успевает. Пока студента учат чему-то одному, оно становится устаревшим и неактуальным, требуя обновления. В НПУ постараются не отставать от требований времени и постоянно обновлять учебную программу.



Оборудование для подготовки специалистов закуплено при поддержке недропользователей по соглашению "РУСВЬЕТПЕТРО" и администрацией НАО.



Прием документов на бюджет начнется 18 июня и продлится до 14 августа. Результаты будут известны 16 августа на основании конкурса аттестатов.