В "Артеке" состоялась III Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям, на которую поехали 16 мурманских школьников

Мурманская область >> Образование >> 17.06.2018

Мурманчан пришлось пройти региональные отборочные этапы, в частности в самом городе такой прошел в декабре  2017 г. на базе центра допобразования "Лапландия". 16 школьников Апатитов, Мурманска, Мончегорска, Александровска по его итогам были отобраны для поездки в "Артек".

В этом году соревнования олимпиады по 3D технологиям проходили в новом формате - командного инжиниринга. Ребятам предстояло решить задачу оптимизации работы снегоплавильных установок путем уменьшения времени загрузки, переработки крупных объемов снега. Они делали модель механизма для дробления комков снега по заданным параметрам. В результате набрав 37,33 балла, ребята в составе учеников Мончегорского центра развития творчества детей "Полярис" А. Лугового, А. Игнатичевой, К. Родькиной и Д. Животова, заняли 2-е место в проектном этапе.

Ребята признались, что "Артек" стал для них одним из самых ярких воспоминаний в жизни. Они получили массу позитивных эмоций, познакомилась с детьми, совершенно непохожими друг на друга. Также поездка помогла им набраться опыта, увидеть, что существуют подходы к решению любого вопроса совершенно с разных сторон, и все обеспечивают одинаковый итоговый результат.

По сути, поездка в "Артек" стала для мурманских школьников примером образование будущего, когда ребенок занимается тем, что не каждому взрослому по силам. Некоторые школьники сейчас увлекаются робототехникой, 3D-технологиями, на развитие навыков направляют все свои умения и опыт. Для них стараются организовать соревнования, которые раскрывают молодые таланты. Именно таким мероприятием является Всероссийская олимпиада по 3D-технологиям. В 2018 г. она проводится уже третий раз и собирает одаренных ребят со всей России.





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