Обладателей Малой Нобелевской премии определили в Коми

Вручение Малой Нобелевской премии состоялась на днях в Коми. Эту награду учредила в 1993 г. группа компаний "Нобель Ойл". 6 лет назад она получила статус республиканской и поддержку правительства. Премией награждают самых талантливых школьников, преподавателей, подавших заявления на конкурс.



Конкурс предполагает 7 номинаций в двух возрастных группах. Претенденты на премию сначала должны пройти сито на муниципальном уровне. В этом году в финал было заявлено 405 человек, но прошли в него только 117 школьников.



Церемония награждения состоялась на сцене Академического театра драмы. Темой церемонии выбрали "Алису в зазеркалье". Главная героиня сказки Л. Кэрролла стала и главным действующим лицом вечера.



Глава Коми С. Гапликов приветствовал "гордость и будущее Коми" и сказал, что ждет, когда сегодняшние лауреаты подрастут, потому что ему очень нужны толковые помощники. Также он выразил надежду, что Малая Нобелевская премия со временем станет Нобелевской, а портретами обладателей будет гордиться вся республика и ставить в пример подрастающему поколению.



Гапликов поблагодарил "Нобель Ойл" за сотрудничество в поощрении талантливой молодёжи и наградил победителей в категории "За достижения в изучении точных наук".



А. Хохлов, руководитель управления занятости Министерства труда Коми, заметил, что Коми особенно нуждается в инженерах, после чего вручил награды вручил школьникам за достижения в техническом творчестве.



В этом году было нововведение – спецприз - обучение чешскому языку в Чехии сроком на 1 год в спецшколе "RenerEducation" (Ческе-Будеёвице). В Чехию поедут одиннадцатиклассники, выигравшие муниципальный этап Премии, которые подали заявки на обучение. В ходе розыгрыша обладателями путевок стали Н. Лобанова (Сосногорск) и А. Паршина (Сыктывкар).



