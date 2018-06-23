В Вологодской области провели профориентационное тестирование для девятиклассников

Федеральный проект в регионе начали реализовывать с этого года. Он помогает выявить подходящие профессии для школьников. В нем уже приняли участие 11 тыс. 9-ти и 10-классников региона.



После тестирования выпускники могут выбрать подходящую профессиональную область, начать себя самостоятельно реализовывать. Для школьников выявляется вектор дальнейшего образования для будущих рынков труда. Тестирование помогает понять, в какую сферу школьника тянет больше всего, где ему интересно, какая профессиональная область больше подходит к их психотипу.



В рамках проекта с марта за каждым муниципальным районом, городом закреплены 58 координаторов, отвечающих за сопровождение профориентационной работы.



Методика тестирования учитывает также кадровые потребности региона. Последние результаты показали, что самыми востребованными направлениями подготовки являются художники по костюмам, мастера столярного или мебельного производства, технологи легкой промышленности, операторы прокатного производства, сталеплавильщики, техники в металлургии черных металлов, техники-механики в сельском хозяйстве, специалисты в лесном хозяйстве, станочники, трактористы, ветеринары и зоотехники. Профессии по этим направлениям можно получить в профорганизациях Вологодской области, и большинство востребованы на рынке труда, регулярно входя в ТОП-60 регион.



Все выпускники с родителями имеют возможность обратиться за разъяснением результатов профиля и определением направления обучения к координатору психологу. Но какими бы не были его пояснения и результаты тестов, именно за учеником остается право выбора своей будущей профессии. Только он должен решать, что ему интересно, и кем быть, чтобы не ходить на работу как на каторгу.