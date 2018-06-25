В ненецкой тундре откроется кочевой детский сад

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 25.06.2018

На работу детсада выделят 735 тыс. руб.

Количество  воспитанников кочевого садика, который откроется в августе, в этом году увеличится до 20 детей. Ранее их было всего 7.

Кочевые садики будут организованы в 2 оленеводческих бригадах "Ненецкой общины "Канин" и оленеводческой бригаде "Восход".

Воспитателями в детсаду общины "Канин" будут выпускники Социально-гуманитарного колледжа, в бригаду "Восхода" отправятся педагог из учреждения для детей-сирот "Наш дом" и мастер художественных промыслов из Этнокультурного центра. Воспитателей привезут на вертолетах.

Проект кочевого детсада создан для получения дошкольного образования детей без отрыва от кочующих родителей. Организация процесса в выездном формате позволит сформировать навыки общения детей на родных языках (коми, ненецком) в условиях родной семьи. В рамках госпрограммы сохранения и развития коренных народов Севера в Ненецком округе для работы кочевых детсадов выделили 735,5 тыс. руб. Из этих денег будет оплачивать труд учителей, их питание, аренда оленей, упряжек, покупка палаток, столов, раскладушек, стульев, спальных мешков, канцтоваров. Еще 446,8 тыс. руб. предоставит "Зарубежнефть-добыча Харьяга" на покупку планшетных компьютеров, развивающих конструкторов. Где будут жить учителя, не сообщается.

Учителя прибудут на место работы 1 августа, кода будет праздноваться День оленя. По случаю праздника, они проведут культурно-развлекательную программу для дошколят и школьников, расскажут о самом популярном на севере животном, с жизнью которого неразрывно связана жизнь любого кочевого племени в округе. 

Напомним, что для кочевых племен празднование Дня оленя - это символ окончания летнего выпаса и начало перекочевки стада на зимние пастбища.





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