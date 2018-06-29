В НАО проверили состояние детских площадок и образовательных учреждений

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 29.06.2018

В образовательных учреждениях подходит к концу сезон летних пришкольных площадок. Работу каждой проверила уполномоченная по правам ребенка Р. Галушина. Она объехала все площадки, а завершила свой рейд в школе поселка Искателей.

Двери школьных кабинетов на лето стали "Работягами", "Царством", "Смайликами", "Массажным раем". Такие таблички украшали двери вместо традиционных номеров. Эти названия для своих отрядов ребята придумывали сами.

Сейчас работа пришкольной площадки близится к завершению. На площадке детям нравилось, поэтому на двухмесячные каникулы они уходят с некоторой грустью.

В НАО работало 26 летних пришкольных площадок на базе школ и организаций допобразования. Их работу финансировали за счет денег из окружной казны. Пришкольные площадки посетили 1703 ребенка. Многие из них – школьники старше 14 лет, которые решили совместить отдых с шансом подзаработать во время каникул. У площадки в п. Искателей была трудовая направленность. Сюда приходили 178 человек, 5 из которых на работу, 23 работали в Комбинате по благоустройству.

Р. Галушина во время визита в школу не только проверила необходимую документацию, но и побеседовала с педагогами о безопасности и реализации программы допобразования.

Руководитель пришкольной площадки Р. Жукова отметила, что в этом году работать сложнее, чем в прошлом, так как появился трудовой отряд. Сложности возникали с централизованной доставкой школьников в бассейн, был недостаток фруктов, кисломолочной продукции, на питание выделили недостаточно средств. Двухразовое питание на 1 ребенка - 147 руб., причем эта сумма не менялась три года, ее даже не индексировали. Цены на продукты все время повышаются, а столовая не может перекраивать за свои средства бюджетное финансирование. Галушила обещала решить вопрос.





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