Музейный урок провели для детей ЦКБ Мурманска

Сотрудники Мурманского краеведческого музея и благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Руки Жизни" организовали музейное занятие для детей из детской больницы. Его посвятили Дню рыбака.



Ребятам рассказали о Белом и Баренцевом морях, о тайнах моря и морских обитателях. Детям разъяснили, какая рыба считается визиткой Баренцева моря, о промысловых рыбах: палтусе, треске, пикше. Многие не знали, что в северных морях, как и южных, тоже можно найти кораллы, морских ежей, звезд и даже акул.



Полученные знания дети могли применить при совместном разгадывании кроссворда на тему обитателей морских глубин.



В конце урока для ребят провели мастер-класс, на котором научили делать сувенир-рыбку из бумаги. Получалось не у всех, но с помощью учителей каждый сделал свою рыбу. Закончился познавательный урок посмотром фильма "Баренцево море". Его сняли профессиональные дайверы, которые показали внутренний мир северного моря, его темные и светлые стороны, его фауну и флору.