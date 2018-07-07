Музейный урок провели для детей ЦКБ Мурманска

Мурманская область >> Образование >> 07.07.2018

Сотрудники Мурманского краеведческого музея  и благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Руки Жизни" организовали музейное занятие для детей из детской больницы. Его посвятили Дню рыбака.

Ребятам рассказали о Белом и Баренцевом морях, о тайнах моря и морских обитателях. Детям разъяснили, какая рыба считается  визиткой Баренцева моря, о промысловых рыбах: палтусе, треске, пикше. Многие не знали, что в северных морях, как и южных, тоже можно найти кораллы, морских ежей, звезд и даже акул.

Полученные знания дети могли применить при совместном  разгадывании кроссворда на тему обитателей морских глубин.

В конце урока для ребят провели мастер-класс, на котором научили делать сувенир-рыбку из бумаги. Получалось не у всех, но с помощью учителей каждый сделал свою рыбу. Закончился познавательный урок посмотром фильма "Баренцево море". Его сняли профессиональные дайверы, которые показали внутренний мир северного моря, его темные и светлые стороны, его фауну и флору.





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