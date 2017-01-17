Выпускники Ненецкого профучилища практикуются на месторождениях НАО

Производственную практику 13 учащихся НПУ было решено организовать на объектах компании "ЛУКОЙЛ – Севернефтегаз". Она продлилась один месяц, после чего выпускники вернулись в Нарьян-Мар.



Стажеров разделили на группы: 4 работали на месторождении им. Россихина, 9 – на Инзырейском месторождении. В обязанности принимающей стороны входило обеспечение практикантов оснащенными рабочими местами, обеспечение производственными заданиями, ведением учета выполненных работ. Все ребята получили кураторов - мастеров-наставников, которые помогали получать практические навыки профессии. Согласно графику работы предприятия, стажеры работали посменно по 12 часов и выполнили весь объем запланированных работ.



За возможность побывать на ведущем предприятии региона в качестве работников, выпускники могут благодарить Н. Новожилова, руководителя отделения, который организовал стажировку.



И. Кошин, глава региона, отметил, что ключевая задача профильных образовательных ведомств – готовить для НАО востребованные кадры высокой квалификации, а не заниматься штамповкой никому ненужных дипломов. Каждый выпускник профессиональных образовательных учреждений обязан входить в жизнь с набором знаний, компетенций, опыта, которые позволят трудоустроиться по полученной профессии, и быть при этом конкурентоспособным на рынке вакансий. В некоторых специфических сферах, например, в нефтяной отрасли, важна поддержка с партнерами-недропользователями. Получать теоретические знания без умения применять их на практике сегодня неприемлемо, и только опыт на производстве даст возможность будущим нефтяникам стать востребованными. Отрасль нуждается в кадрах, и регион заинтересован в том, чтобы выпускники шли работать по профессии, а не получали дипломы, которые им не пригодятся.