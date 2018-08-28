В столице НАО начала работу двухдневная педагогическая конференция

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 28.08.2018

Педагоги НАО перед началом учебного года обсуждают актуальные тенденции и проблемы образования. Специально для решения насущных проблем 600 воспитателей и учителей школ, секций, дошкольного образования приехали в Нарьян-Мар. Конференция началась вчера и завершится сегодня.

Торжественное открытие конференции педагогов состоялось в ДК "Арктика". Ветераны-педагоги, заслуженные учителя были приглашены на торжество в качестве гостей. Лучшим представителям профсообщества вручили награды Минобразования НАО. Затем состоялось совещание с докладами директоров учебных заведений и обсуждение хозяйственной деятельности руководителей учебных заведений.

Сегодня в рамках конференции проходят педагогические чтения по направлениям, подводят итоги прошлого учебного года и намечают планы на новый. Запланирована работа секций "Дошкольное образование", "Психолого-педагогическое сопровождение", "Естественно-математический цикл предметов" и мн. др.

После конференции и до начала учебного года педагоги обязаны донести ее итоги до своих коллективов. 





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