В Коми выпускают "Маленькие истории о большой Республике Коми"

В Коми выпускают серию детских книжек с иллюстрациями "Маленькие истории о большой Республике Коми". Ее посвятили древней истории региона, которая нашла отражение в легендах, мифах, сказках. Проект запущен Институтом языка, истории и литературы Коми НЦ УрО РАН при участии писателя П. Столповского.



И. Жеребцов, директор института, рассказал, что серия книг рассчитана на младшую школьную аудиторию читателей и издается по заказу издательства "Анбур".



У института уже есть успешный опыт работы с П. Столповским. Совместно они выпустили книгу "Рассказы для детей об истории Коми края". В этот раз формат книг претерпел изменения. Это будет текст с большим количеством ярких картинок, что особенно должно заинтересовать детей. Сами книги будут небольшого размера, чтобы их удобно было носить в портфеле и держать в руках. Над первой книгой уже работают.



Многое в детской литературе зависит от иллюстраций, поэтому им уделяется особое значение. Жеребцов выразил надежду, что читатели по достоинству оценят результат. Также он напомнил, что к вековому юбилею республики запланирован выпуск около десятка тематических книг.



Член Союза писателей РФ П. Столповский считает, что издание книг об истории региона важно для поддержания интереса к теме со стороны подрастающего поколения. Первая совместная книга с И. Любомировичем стала популярной. Она была детской, но оказалась интересна людям всех возрастов. Новая серия также рассчитана на детей и их родителей, потому что многие люди не любят читать сухую информация, а предпочитают познавать историю в более доступном и развлекательном формате. Если проект поддержит Министерство образования Коми, это будет прорывом и даст возможность развиваться местной исторической литературе.