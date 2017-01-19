В Коми выпускают "Маленькие истории о большой Республике Коми"
В Коми выпускают серию детских книжек с иллюстрациями "Маленькие истории о большой Республике Коми". Ее посвятили древней истории региона, которая нашла отражение в легендах, мифах, сказках. Проект запущен Институтом языка, истории и литературы Коми НЦ УрО РАН при участии писателя П. Столповского.
И. Жеребцов, директор института, рассказал, что серия книг рассчитана на младшую школьную аудиторию читателей и издается по заказу издательства "Анбур".
У института уже есть успешный опыт работы с П. Столповским. Совместно они выпустили книгу "Рассказы для детей об истории Коми края". В этот раз формат книг претерпел изменения. Это будет текст с большим количеством ярких картинок, что особенно должно заинтересовать детей. Сами книги будут небольшого размера, чтобы их удобно было носить в портфеле и держать в руках. Над первой книгой уже работают.
Многое в детской литературе зависит от иллюстраций, поэтому им уделяется особое значение. Жеребцов выразил надежду, что читатели по достоинству оценят результат. Также он напомнил, что к вековому юбилею республики запланирован выпуск около десятка тематических книг.
Член Союза писателей РФ П. Столповский считает, что издание книг об истории региона важно для поддержания интереса к теме со стороны подрастающего поколения. Первая совместная книга с И. Любомировичем стала популярной. Она была детской, но оказалась интересна людям всех возрастов. Новая серия также рассчитана на детей и их родителей, потому что многие люди не любят читать сухую информация, а предпочитают познавать историю в более доступном и развлекательном формате. Если проект поддержит Министерство образования Коми, это будет прорывом и даст возможность развиваться местной исторической литературе.
Рекомендуем по теме:
В Доме дружбы народов Сыктывкара отметили 25-летие национально-культурной автономии украинцев в Коми
Проводников Коми лишили купе для отдыха
На новогодней ярмарке в Москве сувениры из Коми пользуются повышенным спросом туристов
Финны будут заниматься оптимизацией работы строящегося ТЦ "Соломбала Молл" в Архангельске
В 2017 г. власти Мурманской области собираются экономить на индексации социальных выплат
1,2 млн пользователей посетили в 2016 г. официальный сайт Череповца
Обладателей Малой Нобелевской премии определили в Коми
"Рождественская регата" прошла на берегу Северной Двины
В Архангельске открыли памятник Сталину
Руководитель Росздравнадзора Коми отчиталась о проделанной работе
В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей