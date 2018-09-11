Детско-юношеский фестиваль техтворчества "Через Арктику к звездам" проходит в Ненецком округе

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 11.09.2018

Его участниками стали около 1 тыс. школьников, студентов, педагогов. Они знакомятся с инженерными решениями в авиамоделировании, ракетостроении. Об этом рассказал директор организации допобразования "Друзья Заполярья" О. Пахомова.

Фестиваль проходит на нескольких площадках в Нарьян-Маре и Тельвиске. Здесь проходят мастер-классы, уроки, лекции, встречи с гостями.

Среди почетных гостей первого фестиваля - летчик-космонавт А. Лазуткин и летчик-испытатель О. Мутовин, академик РАН, астроном М. Маров, координатор ЮНЕСКО от России по проблемам астрономии О. Длужневская.

Центральных событий фестиваля стал мастер-класс по ракетомоделированию. Сейчас в стране всего 3 студии, которые этим занимаются. Ребятам показали ракеты, сделанные детьми в г. Электросталь. Запуск этих ракет прошел в субботу Нарьян-Маре.

Ключевой этап фестиваля "Через Арктику к звездам" завершился вчера, и теперь организаторы проводят встречи, уроки и выставки, которые продлятся в рамках фестивальной программы до конца 2018 года.





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