В Никеле, Заполярном, Мончегорске откроют классы по робототехнике

"РобоНикель" открыл новый учебный сезон. Классы по робототехнике подвились благодаря ему проекту и совместному детищу "Норникель", московской школы Cyber Class, фонда "Живая классика".



Программа "РобоНикель" охватывает города, где работает "Норникель". Проект несколько лет реализуется в Заполярном и Норильске. Теперь регулярные группы будущих изобретателей откроются в Никеле, Мончегорске, Чите, Дудинке.



Основная задача - найти талантливых детей, вырастить инженеров, готовых осваивать самые высокотехнологичные профессии. Также нужно создать необходимую инфраструктуру для робототехники.



Важной составляющей образовательной программы является предварительное тестирование. Его проходят все, новички и уже обучающиеся дети. По результатам педагоги определяют уровень знаний, отслеживают, насколько он повышается к концу года. Тест помогает разбить новичков на группы, учитывая степень подготовки.



В Никеле тест проводился в Доме детского творчества. Тесты на уровне общеобразовательной программы. Для каждого возраста есть время выполнения заданий, но многие ребята делают заведение раньше.



Занятия групп "РобоНикель" стартуют в конце сентября.