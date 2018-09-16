В Никеле, Заполярном, Мончегорске откроют классы по робототехнике

Мурманская область >> Образование >> 16.09.2018

"РобоНикель" открыл новый учебный сезон. Классы по робототехнике подвились благодаря ему проекту и совместному детищу "Норникель", московской школы Cyber Class, фонда "Живая классика".

Программа "РобоНикель" охватывает города, где работает "Норникель". Проект несколько лет реализуется в Заполярном и Норильске. Теперь регулярные группы будущих изобретателей откроются в Никеле, Мончегорске, Чите, Дудинке.

Основная задача - найти  талантливых детей, вырастить инженеров, готовых осваивать самые высокотехнологичные профессии. Также нужно создать необходимую инфраструктуру для робототехники.

Важной составляющей образовательной программы является предварительное тестирование. Его проходят все, новички и уже обучающиеся дети. По результатам педагоги определяют уровень знаний, отслеживают, насколько он повышается к концу года. Тест помогает разбить новичков на группы, учитывая степень подготовки.

В Никеле тест проводился в Доме детского творчества. Тесты на уровне общеобразовательной программы.  Для каждого возраста есть время выполнения заданий, но многие ребята делают заведение раньше.

Занятия групп "РобоНикель" стартуют в конце сентября.





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