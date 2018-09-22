Москва и Архангельск будут сотрудничать в сфере образования

В столице Поморья подписано соглашение о сотрудничестве между Москвой и Архангельском.



Проект "Школы России - партнеры Москвы" дал возможность делится результативными педагогическими практиками учителям, школам, городам с целью сделать образование страны лучшим в мире.



Московские учителя уже учатся у своих поморских коллег. Недавно группа педагогов Москвы побывала на конференции, проводившуюся в школе №45. Здесь прошло знакомство с основами обучения арктиковедению. Педагоги также приняли участие в секционных заседаниях горконференции, посетили образовательные учреждения Архангельска, обменялись мнениями по актуальным проблемам образования. Среди них будущее системы образования в ракурсе инновационных и социально ориентированных тенденций, расширение волонтерского движения, новые предложения в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, региональная частичка федерального гособразовательного стандарта.



Воспитывать учеников нужно в направлении бережного отношения к природе, прививания патриотизма, исследовательской работе.