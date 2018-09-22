Москва и Архангельск будут сотрудничать в сфере образования

Архангельская область >> Образование >> 22.09.2018

В столице Поморья подписано соглашение о сотрудничестве между Москвой и Архангельском.

Проект "Школы России - партнеры Москвы" дал возможность делится результативными педагогическими практиками учителям, школам, городам с целью сделать образование страны лучшим в мире.

Московские учителя уже учатся у своих поморских коллег. Недавно группа педагогов Москвы побывала на конференции, проводившуюся в школе №45. Здесь прошло знакомство с основами обучения арктиковедению. Педагоги также приняли участие в секционных заседаниях горконференции, посетили образовательные учреждения Архангельска, обменялись мнениями по актуальным проблемам образования. Среди них будущее системы образования в ракурсе инновационных и социально ориентированных тенденций, расширение волонтерского движения, новые  предложения в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, региональная частичка федерального гособразовательного стандарта.

Воспитывать учеников нужно в направлении бережного отношения к природе, прививания патриотизма, исследовательской работе.





Рекомендуем по теме:

В столице НАО начала работу двухдневная педагогическая конференция

В Архангельской области 47 рабочих учреждений допобразования

Для библиотекарей Коми провели московские литературные каникулы

Форум "Кадетство – выбор юных" проходит в Архангельске

В Архангельске стартовал проект по профильному обучению в школах

Лаборатория дошкольного образования открылась в Архангельске


Надежные онлайн казино: ТОР рейтинг 2018

Казино Вулкан игровые автоматы на реальные деньги с выводом на карту: официальный сайт 2018

2 сентября в Архангельске отметят День лошади

В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

В Мурманской области стартовала прививочная кампании против гриппа

430 млн руб. на подготовку Коми к учебному году

В Вашкинском районе открылась сыроварня
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета