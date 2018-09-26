Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить системных администраторов

Нарьян-Марский колледж им И. Выучейского в этом году принял на обучение системному и сетевому администрированию 25 студентов. Теперь нужно определить интерес к специальности среди молодежи, и по итогам анализа станет понятно, насколько часто колледж будет проводить наборы в будущем.



Для запуска специальности в этом году в учебном заведении оборудовали современную лабораторию. С этим помогла компания "Лукойл" в рамках договора о сотрудничестве с властями города. Были куплены маршрутизаторы, экраны, коммутаторы, проекторы, планшеты, IP-телефоны, ноутбуки и мн. др.



Обучение будет проводиться только по дневной форме обучения 4 года. По окончании колледжа выпускники смогут проектировать и эксплуатировать объекты инфраструктуры сети, вести модернизацию, модерирование, управлять сетевыми сервисами. Профессия должна быть востребованной, так как сейчас без хорошего знания компьютера найти хорошую работу невозможно. Кроме того, этот багаж знаний пригодиться и для других профессий особенно в ИТ-направлении.