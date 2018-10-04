30 тыс. школьников Коми охвачены олимпиадным движением

Республика Коми >> Образование >> 04.10.2018

Задачей национального проекта "Образование" является формирование системы выявления и развития талантов у молодежи на принципах справедливости, направленной на профориентацию всех обучающихся.

В республике действует сеть организаций по работе с одаренными детьми. В нее вошли региональные, муниципальные центры по выявлению одаренных детей.

Всероссийская олимпиада, которая проводится по 24 школьному предмету, проводится у участием 30 тыс. обучающихся в школах республики. Вовлеченность школьников в олимпиадное движение постоянно растет.

Ключевой момент в выявлении одаренной молодежи в целях поддержки - их учет. На федеральном уровне работает государственный информресурс о детях, проявивших способности, проводится мониторинг дальнейшего развития талантов детей - победителей и призеров конкурсных мероприятий. Оператор регионального сегмента ГИР в Коми является Региональный центр, вносящий сведения по результатам участия школьников в мероприятиях федерального и регионального перечней.





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