Конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью проходит в Сыктывкаре

На региональном этапе впервые будут соревноваться в предпринимательстве, ремонте и обслуживании автомобилей, поварском деле, документационном обеспечении управления, архивоведении.



Третий год Сыктывкар принимает "Абилимпикс". В этом году на чемпиона приехали 64 человека: студенты, школьники, специалисты 14 - 65 лет.



Среди компетенций есть экономика, бухучет, администрирование баз данных, разборка и сборка электронного оборудования, массажи, портные. Специально для школьников выделили отдельные группы – художественное вышивание и резьбы по дереву. На выполнение заданий дается 3,5 - 4 часов. Оценивают работу эксперты.



Как показала практика, олимпиада возможностей открывает новый уровень профмастерства, необходимого на рабочих местах. Особенно в этом году отмечают предпринимателей, которых поддерживает союз промышленников и предпринимателей региона, также общественники наблюдают за их ростом, отслеживают путь в бизнесе.



Сегодня в конце дня будут подведен итоги соревнований, а его победители поедут представлять Коми на Всероссийский этап в Москву 20-23 ноября.