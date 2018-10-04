Конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью проходит в Сыктывкаре

Республика Коми >> Образование >> 04.10.2018

На региональном этапе впервые будут соревноваться в предпринимательстве, ремонте и обслуживании автомобилей, поварском деле, документационном обеспечении управления, архивоведении.

Третий год Сыктывкар принимает "Абилимпикс". В этом году на чемпиона приехали 64 человека: студенты, школьники, специалисты 14 - 65 лет.

Среди компетенций есть экономика, бухучет, администрирование баз данных, разборка и сборка электронного оборудования, массажи, портные. Специально для школьников выделили отдельные группы – художественное вышивание и резьбы по дереву. На выполнение заданий дается 3,5 - 4 часов. Оценивают работу эксперты.

Как показала практика, олимпиада возможностей открывает новый уровень профмастерства, необходимого на рабочих местах. Особенно в этом году отмечают предпринимателей, которых поддерживает союз промышленников и предпринимателей региона, также общественники наблюдают за их ростом, отслеживают путь в бизнесе.

Сегодня в конце дня будут подведен итоги соревнований, а его победители поедут представлять Коми на Всероссийский этап в Москву 20-23 ноября.





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