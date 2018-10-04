В Сыктывкаре откроются курсы коми языка для начинающих

Занятия будут проводиться для начинающих и тех, кто немного владеет языком.



Через неделю курсы коми языка примут первых учеников. Они будут проводиться в Дом дружбы народов РК.



В пресс-службе Миннацполитики региона сообщили, что в первую очередь на занятиях ждут новичков, для которых уроки будут проводить 2 раза в неделю (вторник, четверг). Записаться могут все желающие, любого возраста, для чего до 10 октября надо подать соответствующую заявку.



15 октября в Доме дружбы народов Коми также стартуют занятия курсов коми языка для второго года обучения. Здесь будут заниматься люди, у которых уже есть какие-то навыки и знания, кто окончил первый курс, немного владеет коми языком. Для них уроки будут проходить по понедельникам и средам.



Организатор курсов коми языка - Министерство нацполитики Коми, которое способствует продвижению местного языка, поддерживает всех, кто хочет им владеть, пытается сохранить коми язык для людей. По мере изучения интереса у курсам, группы учащихся могут быть увеличены.