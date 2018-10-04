Директор школы с. Ома стал лауреатом Всероссийского конкурса "Директор школы"
В конкурсе "Директор школы" приняли участие 327 руководителей из всех регионов страны, НАО на конкурсе представляла Л. Болтовская, директор школы с. Ома. Победители, финалисты и призеры конкурса определялись оргкомитетом на основе рейтинга работ участников. Эти работы они прислали в рамках проведения заочного этапа конкурса.
По правилам конкурсной программы нужно было предоставить описание своего управленческого опыта по теме "Пожелание себе: что мне сделать для роста эффективности моей школы". Эта тема стала общей для всех в этом году и вызвала живой интерес самих конкурсантов, поскольку это по сути программа для своей школы.
Л. Болтовская вошла в топ-30 лучших директоров. Если раньше все они должны были попасть в финал и суперфинал, то теперь правила изменились, и организаторы ограничились подсчетом балов, набранных по домашнему заданию.
Напомним, что конкурс проводится с 2010 г. Министерством просвещения РФ, Общественной палатой РФ, Высшей школой экономики, РАО (Российской академией образования), РАНХ при Президенте Российской Федерации.
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