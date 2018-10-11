В Североморске прошла конференция "11 Феодоритовские чтения Романовы на Мурмане"

Мурманская область >> Образование >> 11.10.2018

На открытии историко-краеведческой конференции присутствовали М. Ковтун, глава региона и В. Евменьков, глава Североморска.

Участники конференции чтили память императорской семьи Романовых, отмечали вклад царей в освоение Русского Севера. Также в рамках события открылась выставка редких книг личной библиотеки Романовых.

В этом году Дому Романовых исполнилось 405 лет. Эта династия правила Россией три века. Огромная роль принадлежит царской семье в освоении Кольского Севера и открытии самого северного входа в Европу.

Результатом работы конференции стал уникальный материал, позволяющий жителям флотской столицы познакомиться с интересными историческими аспектами, фактами о том, как создавалась земля, на которой сейчас живут северяне.

В рамках мероприятия в Североморске были заслушаны доклады ведущих краеведов, журналистов, историков Москвы, Перми, Петербурга, Самары, Североморска, Полярного, Мурманска.

Справка. Феодоритовские чтения названы в память о христианском сподвижнике, историке преподобном Ф. Кольском - русском философе Феодоре. 





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