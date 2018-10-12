Юбилейные «Плотницкие рассказы» Белова прозвучат онлайн
Литературный марафон #ЧитаемБелова откроется в рамках пятых Всероссийских Беловских чтениях 22 октября. Его участники на 4 площадках прочтут произведения классика "Лад", "Кануны", "Плотницкие рассказы" в онлайн режиме.
Рассказам о сельском инженере К. Зорине исполняется 50 лет. Их будут читать на площадке ВГМХА им. Верещагина. В СШ № 41 читать Белова собираются целыми семьями. Для ребят, их родителей подготовят произведение "Лад". Впервые к онлайн-марафону в этом году присоединится Вологодский педагогический колледж, где на чтения выделят 3 часа.
Открытую площадку организуют в музее-квартире В. Белова, где с 10.00 до 16.00 все желающие смогут по очереди читать беловские "Кануны". Для участия в марафоне нужно подать заявку в музей на ул. Октябрьская,10.
Транслироваться литературный марафон будет на 8 сайтах.
Читать произведения В. Белова онлайн в Вологде будут в 4-ый раз. В 2017 г. для общегородского чтения выбрали "Душа бессмертна". В этом году юбилейные чтения продлятся 3 дня. В эти дни областная столица примет известных ученых, публицистов, писателей.
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