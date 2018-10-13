Детским школам искусств в Коми выделят 68,3 млн руб.

Республика Коми >> Образование >> 13.10.2018

Деньги выделят на повышение качества художественного образования, о чем заявил министр культуры Коми С. Емельянов на рабочей поездке в Усть-Куломский район.

68,3 млн руб. потратят на покупку новых музыкальных инструментов, учебных материалов. Средства в регион должны поступить в рамках нацпроекта "Культура". Также в его рамках подтверждена субсидия на улучшение качества и условий худобразования. Изменения ждут детские музыкальные, хореографические, художественные школы, школы искусств, училища и колледжи. Сумму выделят из консолидированного бюджета Коми на период с 2019 по 2023 гг. Каждое учебное заведение получит минимум один комплект музыкальных инструментов.

Обновление призвано привлечь в творческие школы одаренных детей, а это увеличит количество учащихся за счет расширения списка реализуемых программ образования и учебных дисциплин, интерактивной направленности.

Сейчас в Коми развитием худобразования занимается 41 школа (17 школ искусств, 19 музыкальных, 4 художественные, одна школа художественного ремесла). В республиканском колледже культуры им. Чисталева и Колледже искусств Коми (в том числе в его Воркутинском филиале) можно усовершенствовать мастерство, полученное в детских школах.





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