В УГТУ завершился конкурс исследовательских работ "Алюминиевая азбука"

Республика Коми >> Образование >> 16.10.2018

Этот конкурс уже третий раз проводится предприятием "Боксит Тимана" ("Русал") и вузом. В финале участие принимали 15 школьников 9 - 17 лет из Княжпогостского района и Ухты.

Конкурс начал показ фильма о деятельности "Боксит Тимана". В 2018 г. произошло знаковое событие для горняков - добыча боксита на Верхне-Щугорском месторождении. Юные исследователи с интересом наблюдались, как добывается сырье для алюминия.

Ребята много знают о применении алюминия, и именно ему посвятили свои работы. Так, "Алюминиевая посуда и здоровье человека" Д. Опариной (Емва) стала первой в разделе "Химия". В "Физике" победным призом отмечена ученица Ухтинского технического лицея Е. Дубина за исследовательскую работу на тему "Гальваностегия". Она на основе опытов показала, как с помощью электрохимии качественно защитить изделие из металла от коррозии.

Самым зрелищным было выступление в разделе "Техника", где на суд зрителей предложили умный дом, домашнюю робота-собаку, радиоуправляемую яхту, а представители Центра юных техников Ухты М. Силуянов и С. Третьяков рассказали о своих марсоходах и мечте стать инженерами.





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