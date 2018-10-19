В Коми замечены нарушения в школах, связанные с питанием школьников с ограниченными возможностями
По итогам прокурорской проверки в образовательных учреждениях Ухты замечены повсеместные нарушения законодательства в предоставлении питания детям с ограниченными возможностями. Нарушения закона зафиксированы в Ухте, Сосногорске, Воркуте, Сыктывкаре других районах.
В 13 ухтинских школах детям-инвалидам выдавали завтраки, хотя средства бюджета выли выделены на обеспечение двухразового питания. Ухтинская прокуратура отправила иск в суд, обязывающий школы обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей с инвалидностью и финансированием направления со стороны администрации.
В Ухте 402 школьника с ограниченными возможностями, и теперь, по решению суда, все будут получать двухразовое бесплатное питание. Обеспечение питание лежит в плоскости ответственности школ и администрации населенных пунктов.
Но администрация Ухты подала апелляцию, считая, что обеспечивать питанием детей с ограниченными возможностями должна республика. Но Верховный суд Коми признал эти доводы несостоятельными, оставив в силе решение суда первой инстанции.
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