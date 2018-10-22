В Добролюбовке проведут Большой этнографический диктант

>> Образование >> 22.10.2018

2 ноября, накануне Дня народного единства, Архангельская  научная библиотека им. Н. Добролюбова станет площадкой для Большого этнографического диктанта. Эта акция проводится в России третий раз. Состав участников - международный. В 2017 г. диктант написали около 367 тыс. человек на 2,6 площадках в России, за рубежом. Цель диктанта - повышение уровня знаний о народностях, проживающих в РФ, и укрепление этнографической грамотности.

В акции может принять участие каждый, кто захочет проверить себя. Мероприятие только носит название диктанта, но на самом деле всем участникам предложат пройти тест на 30 вопросов, будут разделенных на федеральные и областные.

Тематика вопросов разнообразна, связана с культурой, историей, религией, географией, традициями,  языками, народными промыслами и кухней разных народов. Ответить на все вопросы нужно за 45 мин. Узнать результаты можно 5 декабря на официальном портале акции. Там же опубликуют ответы на вопросы, проведут разбор типичных ошибок. Участие в диктанте может принять каждый. 





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