В Добролюбовке проведут Большой этнографический диктант

2 ноября, накануне Дня народного единства, Архангельская научная библиотека им. Н. Добролюбова станет площадкой для Большого этнографического диктанта. Эта акция проводится в России третий раз. Состав участников - международный. В 2017 г. диктант написали около 367 тыс. человек на 2,6 площадках в России, за рубежом. Цель диктанта - повышение уровня знаний о народностях, проживающих в РФ, и укрепление этнографической грамотности.



В акции может принять участие каждый, кто захочет проверить себя. Мероприятие только носит название диктанта, но на самом деле всем участникам предложат пройти тест на 30 вопросов, будут разделенных на федеральные и областные.



Тематика вопросов разнообразна, связана с культурой, историей, религией, географией, традициями, языками, народными промыслами и кухней разных народов. Ответить на все вопросы нужно за 45 мин. Узнать результаты можно 5 декабря на официальном портале акции. Там же опубликуют ответы на вопросы, проведут разбор типичных ошибок. Участие в диктанте может принять каждый.