В Кандалакше прошел семинар "Все для женщин"
На семинаре участники обсуждали льготы для матерей, их права.
В мероприятии в центральной библиотеке города принимали участие только женщины. Тема для встречи была выбрана серьезная - "Особенности регулирования труда женщин". О правах и привилегиях, положенных женщинам по закону, присутствующим рассказывали специалисты прокуратуры, социальной защиты, центра занятости. Также обсуждались вопросы предоставления льгот мамам, соблюдения трудового кодекса, судебной практики по отношению к недобросовестным работодателям.
Р. Петрова, помощник прокурора генпрокуратуры Кандалакша, рассказала, что в случае сокращения работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор, если у женщины на иждивении находится ребенок, она беременна, или на иждивении есть ребенок инвалид.
Северянкам не только разъяснили правоотношения в разных сферах, но и приводили конкретные примеры нарушения статей закона. Многие присутствующие даже не знали, что имеют права на компенсацию льготного проезда на отдых и обратно.
Рекомендуем по теме:
Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить системных администраторов
Делегация из Финляндии посетила Петрозаводск
Скоростная "Ласточка" соединит Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, горный парк "Рускеала"
500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области
Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.
Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске
В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"