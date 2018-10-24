В Кандалакше прошел семинар "Все для женщин"

На семинаре участники обсуждали льготы для матерей, их права.



В мероприятии в центральной библиотеке города принимали участие только женщины. Тема для встречи была выбрана серьезная - "Особенности регулирования труда женщин". О правах и привилегиях, положенных женщинам по закону, присутствующим рассказывали специалисты прокуратуры, социальной защиты, центра занятости. Также обсуждались вопросы предоставления льгот мамам, соблюдения трудового кодекса, судебной практики по отношению к недобросовестным работодателям.



Р. Петрова, помощник прокурора генпрокуратуры Кандалакша, рассказала, что в случае сокращения работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор, если у женщины на иждивении находится ребенок, она беременна, или на иждивении есть ребенок инвалид.



Северянкам не только разъяснили правоотношения в разных сферах, но и приводили конкретные примеры нарушения статей закона. Многие присутствующие даже не знали, что имеют права на компенсацию льготного проезда на отдых и обратно.