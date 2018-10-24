Девушка из Петрозаводска стала лучшим декламатором Карелии

Республика Карелия >> Образование >> 24.10.2018

На региональном этапе конкурса школьники читали отрывки из произведений российских и зарубежных классиков.

В столице Карелии завершился этап Всероссийского чемпионата старшеклассников по чтению вслух под названием "Страница’19". Его выиграла юная петрозаводчанка, ученица 11-го класса Ломоносовской гимназии М. Калтахчян, которая представит регион в полуфинале ЧР.

В конкурсе участвовали школьники Кондопоги, Шокши, Калевалы, Чалны, Питкяранты, Медвежьегорска, пос. Боровой. Они читали вслух без подготовки отрывки классических произведений, а жюри из сотрудников библиотек и педагогов оценивало артистизм и технику чтецов. В финале в исполнении участников прозвучали стихотворения А. Ахматовой.

Декламаторское искусство довольно сложное. Не каждому дано без подготовки прочитать красиво и без остановок текст, делая нужные акценты. Большинство детей стараются этого избегать, поскольку не уверены в себе и бояться провала. Именно поэтому школы Карелии прислали лучших в декламаторском деле, и их оказалось не так много.





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