Девушка из Петрозаводска стала лучшим декламатором Карелии

На региональном этапе конкурса школьники читали отрывки из произведений российских и зарубежных классиков.



В столице Карелии завершился этап Всероссийского чемпионата старшеклассников по чтению вслух под названием "Страница’19". Его выиграла юная петрозаводчанка, ученица 11-го класса Ломоносовской гимназии М. Калтахчян, которая представит регион в полуфинале ЧР.



В конкурсе участвовали школьники Кондопоги, Шокши, Калевалы, Чалны, Питкяранты, Медвежьегорска, пос. Боровой. Они читали вслух без подготовки отрывки классических произведений, а жюри из сотрудников библиотек и педагогов оценивало артистизм и технику чтецов. В финале в исполнении участников прозвучали стихотворения А. Ахматовой.



Декламаторское искусство довольно сложное. Не каждому дано без подготовки прочитать красиво и без остановок текст, делая нужные акценты. Большинство детей стараются этого избегать, поскольку не уверены в себе и бояться провала. Именно поэтому школы Карелии прислали лучших в декламаторском деле, и их оказалось не так много.