В Коми поставили точку в изучении родного языка

Депутаты Госсовета Коми на сегодняшнему заседании VII сессии парламента рассмотрят 32 вопроса, о чем рассказал председатель Комитета по законодательству Г. Горбачев.



Сегодня должна закончиться эпопея с изменениями в закон об образовании, в том числе в законность принудительного изучения коми языка. С этим вопросам в регионе разобраться не могут уже 8 месяцев, хотели закрыть его до наступления учебного года, но так и не сумели. Закон внесен на рассмотрение парламентом в апреле, и его принятие затягивалось в связи с ожиданием выхода федерального закона об образовании. Госдумой России он принят только в августе.



В Коми изучение коми языка хотят сделать строго в соответствии с федеральными госстандартами в образовании и на добровольной основе. Чтобы ребенок изучал коми язык, родителям придется написать заявления, выбрав, какой язык изучать как родной, русский или коми. Теперь большая ответственность ляжет на плечи родителей, которые, по сути, будут решать, в каком направлении двигаться ребенку.



