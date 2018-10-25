В Коми поставили точку в изучении родного языка

Республика Коми >> Образование >> 25.10.2018

Депутаты Госсовета Коми на сегодняшнему заседании VII сессии парламента рассмотрят 32 вопроса, о чем рассказал председатель Комитета по законодательству Г. Горбачев.

Сегодня должна закончиться эпопея с изменениями в закон об образовании, в том числе в законность принудительного изучения коми языка. С этим вопросам в регионе разобраться не могут уже 8 месяцев, хотели закрыть его до наступления учебного года, но так и не сумели. Закон внесен на рассмотрение парламентом в апреле, и его принятие затягивалось в связи с ожиданием выхода федерального закона об образовании. Госдумой России он принят только в августе.

В Коми изучение коми языка хотят сделать строго в соответствии с федеральными госстандартами в образовании и на добровольной основе. Чтобы ребенок изучал коми язык, родителям придется написать заявления, выбрав, какой язык изучать как родной, русский или коми. Теперь большая ответственность ляжет на плечи родителей, которые, по сути, будут решать, в каком направлении двигаться ребенку.

 





Рекомендуем по теме:

В Коми обсуждают языковую проблему

В Сыктывкаре откроются курсы коми языка для начинающих

В Сыктывкаре решали, на каком языке общаться с детьми

В Коми решили пересмотреть закон о референдумах

День родного языка в Коми отпразднуют квестом

В Коми отметили День Конституции Республики Коми


Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж начал готовить системных администраторов

Делегация из Финляндии посетила Петрозаводск

Скоростная "Ласточка" соединит Санкт-Петербург, Выборг, Сортавалу, горный парк "Рускеала"

500 тыс. руб. подъемных будут получать молодые врачи Вологодской области

Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.

Фестиваль "Маргарет фест" завершился в Архангельске

В Мурманской области продолжается проект "Дни муниципальных образований"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета