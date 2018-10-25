212 млн руб. получат детсады и школы Коми

Республика Коми >> Образование >> 25.10.2018

Министерство образования РК планирует выделить дополнительные деньги в размере 212 млн руб. на повышение зарплат для персонала, формирование системы тьюторов, работающих с детьми с ограничениями в здоровье.

Минобразования  еняет методику расчетов субвенций для муниципалитетов на образовательные программы. Новый подход даст возможность выделить допсредства из республиканского бюджета, которые можно направить на сбалансирование оплаты труда, выплачиваемой с учетом нового МРОТ, дополнительные стимулирующие учителям. Этот вопрос поднимался в Госсовете в ходе работы комиссии по соцполитике.

Для распределения премий разрабатывается список критериев, согласно которым распределят финансы. Выплаты зависят от категория педагога, результативности (подготовка к олимпиадам, успеваемость, победы в тестах, прочие заслуги).

Также школы получат возможность развить тьюторство, необходимое в работе с детьми с ограничениями в здоровье. Эти учителя будут сопровождать ребенка в образовательном процессе, оказывая индивидуальную помощь.





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