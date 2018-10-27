"Кадетская школа города Мурманска" отметила 65-летие

В рамках традиционного объезда А. Сысоев, глава администрации Мурманска, посетил Кадетскую школу.



В этом году она отмечает 65-летие. Одной из задач учреждения является подготовка мурманчан к профессиональной службе на гражданском или военном поприще, формирование культуры личности, освоение специальностей, создание базы для осознанного выбора будущей профессии, исполнение обязанности госслужбы. Первые классы военно-техничекого направления были открыты в кадетской школе в 1996 г.



В городе именно эта школа начала развивать кадетское движение. Ее выпускники нацелены на поступление в военные учебные и ведомственные заведения. 10 лет назад здесь одним из первых реконструировали футбольный стадион, работал тот же принцип, что при строительстве пришкольных спортобъектов. Пользоваться стадионом могут все жители близлежащих домов. На этом поле выросли целые футбольные команды.



В текущем учебном году в школе обучаются 647 человек с 5 по 11 класс, а учебный процесс ведут высококвалифицированные педагоги. Команды учащихся из кадетской школы являются участниками и победителями городских, региональных и всероссийских слетов кадетских классов, корпусов, школ в различных конкурсах и соревнованиях. В марте мурманчане заняли первое место в XV Всероссийском кадетском сборе.