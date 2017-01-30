Семь молодых дарований НАО получили президентскую пермию

В Нарьян-Маре вручили премий Президента РФ, призванные поддержать талантливую молодёжь. Итоги 2016 г. показали, что обладать премией достойны семь молодых людей из НАО. Награды вручал глава региона И. Кошин и спикер Собрания депутатов А. Мяндин.



Премию традиционно вручают победителем нескольких номинаций. В. Соболева и М. Семяшкина стали лучшими исследователями, Е. Тарасова получила награду за социально-значимую работу, проведенную в студии "Чудоручки". Также президентская премия теперь есть у спортсменки А. Славковой, автомеханика А. Боброва и парикмахера С. Мартошенко. На торжественном вручении премии выступил победитель фестиваля художественного самодеятельности "Молодёжная весна" А. Сясей, который также получил награду в номинации "Художественное творчество".



И. Кошин подчеркнул, что рад вручить заслуженные награды таким разным людям. У каждого из них свой багаж знаний, опыт. Президентская премия – это огромный кредит доверия со стороны главы страны, а не просто обозначение каких-то результатов человека. Молодежи нужно слышать друг друга, с пониманием относиться к чужим интересам, учится задавать вопросы и отвечать на них, не боятся предлагать идеи и заниматься поиском себя. Заниматься нужно только тем, что нравится, в чем хочется достигнуть каких-то высот и состоятся. Только так можно оставить след в истории страны, округа и собственной жизни.



После церемонии награждения лауреаты премии обменялись с губернатором мнениями по поводу развития региона. Ребята много говорили о своих увлечениях, планах и идеях, договорились встретиться с главой региона лично, чтобы обсудить перспективы совместной работы в управлении округом. Сейчас они переполнены грандиозных планов, которые им не терпится воплотить в жизнь.