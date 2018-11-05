Школа родных языков открылась в Карелии

В Петрозаводске в рамках этнокультурного лагеря "Встреча юных на карельской земле" работает Школа родных языков и культур народов Карелии. Ее с 6 ноября, во время осенних каникул могут посещать школьники, изучающие карельский, вепсский, финский языки.



Открытие лагеря пройдет завтра в Молодежном иннопарке ПетрГУ. Сюда приедут старшеклассники Пряжинского, Калевальского, Олонецкого, Кондопожского, Прионежского, Сегежзкого районов, Костомукшского, Петрозаводского горокругов. В лагере примут участие и ребята Лихославльского района Тверской области.



Обучение будет проходить по спецпрограмме, включающей языковые и научно-познавательные уроки, лекции по национальной культуре Карелии, основам исследовательской работы. Школьники смогут также изучать тверское, ливвиковское и людиковское карельские наречия, а также вепсский и финский языки.



Помимо учебной запланирована культурная программа: встречи с артистами ансамбля песни и танца "Кантеле", музыкантами ансамбля народной музыки "Тойве", экскурсии в заповедник Кижи, Национальный музей Карелии. Планируются выезды в с. Шелтозеро и Ведлозеро.