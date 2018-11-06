В мурманском технопарке "Кванториум" открылось конструкторское бюро

Мурманская область >> Образование >> 06.11.2018

Мурманскому "Кванториуму" год, но результаты учащихся превосходят все ожидания. Несмотря на победы в конкурсах  всероссийского и международного уровня, управление "Кванториума" не считает, что выполнило задачу технопарка полностью, так как технопарк – не школа, в которой вершиной успеха считается победа на олимпиаде или золотая медаль.

Задача технопарка будет выполнена, когда он  регулярно будет получать патенты на свои изобретения, у детей будут трудовые контракты. Первые успехи уже есть. В 2017 г. технопарк начал сотрудничать с  "Атомфлотом", "Ростелекомом", ММБИ, ММТП. Они дают ребятам задания, которые становится не просто учебными проектами, а реальными разработками. Не заставили себя ждать первые полноценные заказы. В частности, торговый порт попросил создать макет грузового терминала с подсветкой и действующими механизмами размером 6х2 м. По просьбе "Линтех" кванторианцы проектируют больших роботов, которые могут синхронно танцевать.

Ребята из "Робоквантума" собираются на финал международного конкурса детских инженерных команд, куда хотят попасть 394 команды из 7 стран. В декабре В. Ромахов и Е. Фирсов отправятся в Москву на защиту своих проектов.





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