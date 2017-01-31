Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом

Республика Коми >> Образование >> 31.01.2017

Родители первоклассников, которым предстоит пойти в Пушкинскую гимназию №14 Сыктывкара, уже несколько дней и ночей дежурят под дверями учебного заведения. Они решили создать очередь, держать свое место в ней, чтобы их ребенок гарантированно попал на обучение именно в эту гимназию. Родители сидели в машинах круглые стуки, сменяя другу друга, только для того, чтобы гарантированно попасть в число первых, кто сдаст заявления.

Очередь уже насчитывает 60 человек, а мест в первых классах всего 50. Родители хотят отдать детей именно в эту школу, несмотря на то, что вокруг много других. Представители гимназии ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что вся информацию о приеме заявлений есть на официальном сайте школы.

Заявления начали принимать вчера, и только у родителей детей, которые проживают на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией и имеющее право на обучение.

Ни в одной школе района ажиотажа не наблюдается.

Руководство гимназии рассматривает заявлении на принятие на обучение ребенка в течение 4 дней, после чего сообщает родителям в письменной форме о результате. Если ребенок проживает на закрепленной территории, отказ может быть только если в школе нет свободных мест. Но даже в этом случае родители имеют право обратиться в управление образования Сыктывкара. Никаких привилегий детям, которые обучалась на подготовительных занятиях при гимназии, отдаваться не будет.

В гимназии №14 в будущем учебном году будет открыто два класса по 25 человек. Несмотря на то, что количество желающих учиться именно здесь гораздо больше, школа не может позволить себе открытие еще одного класса, потому что для этого нет помещений. Количество детей в классе увеличить также нельзя, потому что по существующим нормам на ученика должно приходиться не менее 2,5 м площади класса.





Рекомендуем по теме:

Жители Костомукши требуют снизить плату за услуги детских садов

Школа приемных родителей проведет курсы в Ненецком центре развития образования

В Североморске детей учили правилам поведения на дорогах

В Архангельск прибыли представители итальянского благотворительного фонда "Помогите спасти детей"

"Посвящение в кадеты-2016" прошло в Воркуте

"Город добрых дел" собрал в Череповце 3 тыс. посетителей


Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Нарьян-Маре ДК "Арктика" организовал встречу Нового Года для пенсионеров

В Архангельской области может появиться новый заказник

Новый новогодний персонах появился в Карелии

В Вологде состоялся фестиваль актуальной поэзии

В Воркуте устраняют последствия коммунальной аварии

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

Фестиваль укротителей огня состоялся в Вологде

И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги

К решению социальных программ в Мурманской области планируют привлекать некоммерческие оргнизации
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета