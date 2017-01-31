Родители пытаются устроить детей в сыктывкарскую гимназию необычным способом

Родители первоклассников, которым предстоит пойти в Пушкинскую гимназию №14 Сыктывкара, уже несколько дней и ночей дежурят под дверями учебного заведения. Они решили создать очередь, держать свое место в ней, чтобы их ребенок гарантированно попал на обучение именно в эту гимназию. Родители сидели в машинах круглые стуки, сменяя другу друга, только для того, чтобы гарантированно попасть в число первых, кто сдаст заявления.



Очередь уже насчитывает 60 человек, а мест в первых классах всего 50. Родители хотят отдать детей именно в эту школу, несмотря на то, что вокруг много других. Представители гимназии ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что вся информацию о приеме заявлений есть на официальном сайте школы.



Заявления начали принимать вчера, и только у родителей детей, которые проживают на территории, закрепленной за общеобразовательной организацией и имеющее право на обучение.



Ни в одной школе района ажиотажа не наблюдается.



Руководство гимназии рассматривает заявлении на принятие на обучение ребенка в течение 4 дней, после чего сообщает родителям в письменной форме о результате. Если ребенок проживает на закрепленной территории, отказ может быть только если в школе нет свободных мест. Но даже в этом случае родители имеют право обратиться в управление образования Сыктывкара. Никаких привилегий детям, которые обучалась на подготовительных занятиях при гимназии, отдаваться не будет.



В гимназии №14 в будущем учебном году будет открыто два класса по 25 человек. Несмотря на то, что количество желающих учиться именно здесь гораздо больше, школа не может позволить себе открытие еще одного класса, потому что для этого нет помещений. Количество детей в классе увеличить также нельзя, потому что по существующим нормам на ученика должно приходиться не менее 2,5 м площади класса.