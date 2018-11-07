Ненецкий аграрно-экономический центр дообустроит центр компетенции "Поварское дело"
Он открыт в техникуме в рамках развития "Молодых профессионалов". Ремонт помещения выполнят при поддержке региональной администрации и недропользователей - "РУСВЬЕТПЕТРО", "Лукойл" в рамках социально-экономического сотрудничества.
Чтобы привести помещения к стандартам центра компетенции необходимо сделать ремонт стен, пола, потолков, систем, водо-, тепло-, электроснабжения. Ремонт обойдется в 1732 тыс. руб., из которых 1291 тыс. – деньги, выделенные недропользователями, 440 тыс. - собственные деньги Ненецкого аграрно-экономического техникума им. Волкова.
В прошлом году для спеццентра компетенции "Поварское дело" на базе НАЭТ и при поддержке "РУСВЬЕТПЕТРО" приобретено новейшее оборудование по стандартам WorldSkills, но кабинет, где оно было установлено, требовал капитального ремонта. Только приведение его в порядок позволит пройти процедуру аккредитации центра, создать условия для проведения чемпионата профмастерства WorldSkills Russia в НАО по "Поварскому делу", поэтому вопрос решат в ближайшее время.
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