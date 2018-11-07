Делегация студентов и преподавателей Нарьян-Мара вернулась из Норвегии

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 07.11.2018

В составе группы из 11 человек были студенты  и преподаватели Ненецкого аграрно-экономического техникума, ученики школы имени А. Пырерки, руководители образовательных организаций.

Целью поездки было обсуждение перспектив совместных проектов, укрепление сотрудничества Высшей народной школой Пасвик с Ненецким аграрно-экономическим техникумом и  СШ им. Пырерки.

В рамках визита  в Норвегию делегации НАО был предусмотрен интенсив изучения норвежского языка, общение с коренными народами Долины Пасвик и Норвегии, концертная программа от Дома детского творчества Киркенеса, поездка в исследовательский центр NIBIO и разноплановые мастер-классы.

В марте норвежская делегация посетила НАО, что произошло в рамках международного сотрудничества. Ненецкий округ посетили студенты Высшей народной школы Пасвик и ректор вуза К. Фосс. Эта школа расположена всего в 40 км от Киркенеса, в заповеднике Пасвик. Учебный год в этой школе длится с августа по май, система обучения не имеет экзаменов и оценок. Школа обучает по программам: "Езда на собачьих упряжках", "Охота и рыбалка", "Дикая жизнь в Финнмарке", "Арктический туризм", "Норвежский язык и культура", "Горячая Арктика – Россия".





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