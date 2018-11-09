В Мурманском гостехуниверситете студенты встретились с гендиректором всероссийского центра изучения общественного мнения В. Федоровым

Диалог предполагал работу по любым вопросам. Одной из тем стал "Ковдор - столица Гипербореи". Вопрос о Ковдоре и новом заполярном проекте прозвучал первым.



Федоров считает, что правильная история Ковдора должна стать причиной восхищения и немного зависти у других регионов. В ВЦИОМЕ заполярный город уже на слуху, как и его древний сосед - Гиперборея. Когда в маленьком городке, где жизнь сосредоточена вокруг градообразующего предприятия, появляется красивая и резонансная история, это поднимает интерес жителей к своему краю, создает возможность для туризма.



Активисты Ковдорского ГОК обнаружили десятки загадочных артефактов: уникальный Рубиновый каньон, качающийся сейд и изображение "карты звездного неба". Это и дало толчок развитию движение "Ковдор - столица Гипербореи". Несколько знакомых Федорова уже съездили туда, и выразили надежду, что Гиперборея будет развиваться.



Напомним, что Гиперборея, согласно древнегреческой мифологии, является северной страной. Многие исследователи считают, что она могла быть на Кольском полуострове, но пока это лишь легенда и мечта, которую многие считают досягаемой.