Коллекции заполярных библиотек пополнились новой книгой - "Волшебная машина"

Автором книги стал апатитский писатель М. Беликов. "Волшебная машина" одинаково подойдет родителям и детям для совместного прочтения, так как из нее можно узнать о явлениях природы, которые не всегда заметны и понятны ребенку.



Идея книги родились после того, как дочь Беликова поинтересовалась, не может ли папа создать машину, с помощью которой можно попадать в Мультляндию. Именно поэтому книга стала сборником рассказов-наблюдений Ангелины, ее брата, папы, других людей, а каждый рассказ - история о волшебном мире реальности, которая окружает детей. Родители помогают разглядеть ее и объяснить.



2,5 года прошло с момента появления идеи до печати книги. "Волшебная машина" написана в 2017 г., а дальше шла работа по созданию картинок, над которыми работала молодая художница А. Шарапова. Иллюстрации делают книгу живой, привлекательной, а пока родители вслух читают текст, детям можно заняться рассматриванием картинок.



"Волшебная машина" разослана по центральным библиотекам страны. Она уже есть в библиотеках Апатит и Ковдора, а позже появится в интернете.