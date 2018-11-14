Образовательный форума "Молодежь 83 – ЭНЕРГИЯ ОКРУГА" пройдет в Нарьян-Маре

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 14.11.2018

Ежегодный региональный форум стартует 16 ноября и будет проходить 3 дня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. На него приедут 115 молодежных активистов НАО, в том числе 20 человек из отдаленных сел. Это будут молодые люди 14 - 30 лет.

Будет открыто 7 тематических площадок, на которых ребятам предстоит получить новые навыки, компетенции, связанные с повседневной активностью, увлечениями. Спикерами станут специалисты НАО, Петербурга, Москвы, Белгорода.

Впервые будет работать площадка BLOGO-СФЕРА, на которой форумчане поработают над развитием практик и навыков в создании и ведении профессиональных блогов.

На площадке "Ты – предприниматель" молодежь займется развитием навыков для создания собственного дела (генерирование идей, составление бизнес-планов, общение в деловой среде).

Отдельная площадка предусмотрена для юных армейцев, которые посетят воинскую часть, познакомятся с огневой подготовкой и основами рукопашного боя.

Также активисты примут участие в тренингах, поговорят об актуальных задачах волонтеров, федеральных грантах, решении проблем в области волонтерства.





Рекомендуем по теме:

В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"

Национальный лесной форум пройдет в Карелии

Конференция "Арктическая телемедицина" пройдет в Нарьян-Маре

11 участников представят НАО на московском форуме, посвященном развитию системы "соцлифтов"

Ветеранов НАО будут готовить на новом оборудовании

IV фестиваля кузнечного мастерства "К?рт Айка" пройдет в с. Корткерос 7- 9 июля


При поддержке Центра занятости 14 безработных жителей НАО открыли собственное дело в 2018 г

В Карелии выплаты нынешним пенсионерам увеличатся в 2019 г. на 7%

Скидочной картой "Забота" в Череповце теперь могут пользоваться студенты дневной формы обучения

В Устюженском краеведческом музее открылась выставка "Резное и расписное дерево"

В Коми соберут в 2 раз больше картофеля, чем в 2017 г.

В УГТУ завершился конкурс исследовательских работ "Алюминиевая азбука"

Количество судозаходов в Нарьян-Марский порт составило 254 судозахода
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета