Образовательный форума "Молодежь 83 – ЭНЕРГИЯ ОКРУГА" пройдет в Нарьян-Маре

Ежегодный региональный форум стартует 16 ноября и будет проходить 3 дня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме. На него приедут 115 молодежных активистов НАО, в том числе 20 человек из отдаленных сел. Это будут молодые люди 14 - 30 лет.



Будет открыто 7 тематических площадок, на которых ребятам предстоит получить новые навыки, компетенции, связанные с повседневной активностью, увлечениями. Спикерами станут специалисты НАО, Петербурга, Москвы, Белгорода.



Впервые будет работать площадка BLOGO-СФЕРА, на которой форумчане поработают над развитием практик и навыков в создании и ведении профессиональных блогов.



На площадке "Ты – предприниматель" молодежь займется развитием навыков для создания собственного дела (генерирование идей, составление бизнес-планов, общение в деловой среде).



Отдельная площадка предусмотрена для юных армейцев, которые посетят воинскую часть, познакомятся с огневой подготовкой и основами рукопашного боя.



Также активисты примут участие в тренингах, поговорят об актуальных задачах волонтеров, федеральных грантах, решении проблем в области волонтерства.