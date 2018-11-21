В Вологде открылся IV Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"

В здании областного Правительства прошло открытие IV Регионального чемпионата WorldSkills Russia. Соревнование для студентов колледжей, техникумов 16 - 22 лет, проводится в соответствии с современными мировыми стандартами в подготовке кадров.



В этом году участников более 150 человек. 4 года назад чемпионат проводится впервые, и тогда он собрал всего 50 человек. Вологодская область активно участвует в движении "Молодых профессионалов".



200 экспертов в этом году будут оценивать конкурсантов. В 2018 г. впервые к жителям Вологодчины присоединились команды Новгородской и Архангельской областей. Также впервые в этом году по решению губернатора области О. Кувшинникова, ввели денежное поощрение победителей и призеров и для наставника победителя и призера.



Имена победителей объявят на церемонии закрытия 23 ноября в Вологодском драматическом театре. Победители в апреле 2019 г. представят Вологодскую область в соревнованиях за право участия в Финале седьмого Национального чемпионата WorldSkills Russia.