Представители НАО и филиала САФУ Нарьян-Мара приняли участие в Ломоносовских чтениях

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 22.11.2018

В Архангельске стартовали 47-ые Ломоносовские чтения, на которые из Нененецкого округа отправились представители филиала САФУ в Нарьян-Маре. В научных конференциях принимает участие 14 академиков РАН, 200 ученых из разных регионов, что для Чтении является рекордным показателем.

На мероприятии обсуждают создание НОЦ "Новые материалы и технологии для Арктики" - совместный проект Арктического федерального университета, НАО и Архангельской области. Его презентация прошла на Всероссийской конференции.

Научный центр объединит образование, науку, крупные производства, а на базе вузов будут подготавливать специаистов для работы в Арктике.

Академики РАН идею создания НОЦ по смарт материалам в Арктике одобрило. Планируется одной из практических площадок  сделать Заполярный НОЦ на территории НАО. О проекте создания этого центра в сентябре заявил губернатор округа А. Цыбульский.

Реализация совместного проекта даст синергетический эффект для Русского Севера: развитие передовых высокотехнологических производств, новые рабочие места, сокращение оттока молодежи северных регионов России.

Проект будет специализироваться на учебных модулях для подготовки кадров по разведке/добыче углеводородов.





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