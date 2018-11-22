Представители НАО и филиала САФУ Нарьян-Мара приняли участие в Ломоносовских чтениях
В Архангельске стартовали 47-ые Ломоносовские чтения, на которые из Нененецкого округа отправились представители филиала САФУ в Нарьян-Маре. В научных конференциях принимает участие 14 академиков РАН, 200 ученых из разных регионов, что для Чтении является рекордным показателем.
На мероприятии обсуждают создание НОЦ "Новые материалы и технологии для Арктики" - совместный проект Арктического федерального университета, НАО и Архангельской области. Его презентация прошла на Всероссийской конференции.
Научный центр объединит образование, науку, крупные производства, а на базе вузов будут подготавливать специаистов для работы в Арктике.
Академики РАН идею создания НОЦ по смарт материалам в Арктике одобрило. Планируется одной из практических площадок сделать Заполярный НОЦ на территории НАО. О проекте создания этого центра в сентябре заявил губернатор округа А. Цыбульский.
Реализация совместного проекта даст синергетический эффект для Русского Севера: развитие передовых высокотехнологических производств, новые рабочие места, сокращение оттока молодежи северных регионов России.
Проект будет специализироваться на учебных модулях для подготовки кадров по разведке/добыче углеводородов.
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