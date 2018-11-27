109 малочисленных школ Коми продолжат работу в 2019 г.

Уникальность этих школ в том, что в них изучают коми язык как родной. В республике 109 таких сельских малокомплектных школ, а до 2017 г. их было 113. 4 школы власти решили закрыть.



Дальнейшее сохранение школ считается приоритетной задачей в республике, поскольку они являются естественными традиционными центрами изучения коми языка, не считая кружков и курсов. Школ, в которых дети приобщаются к языку предков и их культурным традициям, всего 36.



Проблему малокомплектных школ, помимо затратности, будут решать в пользу сохранения. Для некоторых это единственная возможность обучаться у детей из сел, и согласно поправкам в законе в области изучения и пропаганды родных языков, поменялись стандарты преподавания родного языков, и эту работу усилят.



И.о. министра образования Коми Н. Якимова во время конференции сыктывкарского представительства "Коми войтыр" сообщила, что коми языку постараются уделять достаточно внимания не только в деревнях, так как в городах также есть много желающих знать местный язык.